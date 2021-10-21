أكثر من 99.9٪ من الدراسات تتفق على "مسبب" تغير المناخ على الأرض!

إذا كنت تتساءل عن مدى الإجماع العلمي على أن البشر تسببوا في تغير مناخ كوكبنا، فيمكننا الآن وضع رقم عليه: 99.9٪.

وللوصول إلى هذا الرقم، نظر الباحثون بالتفصيل في إجمالي 3000 دراسة جرت مراجعتها من قبل الأقران واختيرت عشوائيا من قائمة تضم 88125 بحثا متعلقا بالمناخ نشر منذ عام 2012، ووجدوا أن أربعة منها فقط أعربت عن شكها بأن النشاط البشري يؤدي إلى تحولات في مناخ الأرض.

وفي المرة الأخيرة التي أجريت فيها دراسة مماثلة، بالنظر إلى الأوراق المنشورة بين عامي 1991 و2012، كان هناك يقين بنسبة 97% - لذلك يبدو أن المستوى الضئيل من الشك يستمر في التقلص بمرور الوقت.

ويقول مارك ليناس، قائد المناخ لتحالف العلوم في جامعة كورنيل في نيويورك: "نحن على يقين من أن الإجماع تجاوز 99% الآن، مع إغلاق باب النقاش أمام أي محادثة عامة ذات مغزى حول حقيقة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان".

وعلى الرغم من الاتفاق شبه العالمي بين المجتمع العلمي، فإن أكثر من 1 من كل 3 أشخاص في الولايات المتحدة لا يعتقدون أن الاحتباس الحراري - أحد الأعراض الرئيسية لتغير المناخ - يُعزا بشكل أساسي إلى النشاط البشري. كما أن هناك شكوكا بين بعض الدوائر السياسية.

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وإلى جانب النظرة التفصيلية على 3000 ورقة بحثية، استخدم الفريق أيضا خوارزمية تستند إلى الكلمات الرئيسية لترتيب قاعدة البيانات الكاملة المكونة من 88125 ورقة بحثية بالترتيب حسب الشك البشري في تغير المناخ، ما أدى إلى تصنيف 28 بحثا على أنها "مشككة'' ضمنيا أو بشكل صريح.

وهذا مشابه لمستوى الإجماع على الصفائح التكتونية أو التطور، كما يقول الفريق - والعدد الهائل من الدراسات التي حُللت لا يترك مجالا كبيرا للجدل عندما يتعلق الأمر بمناقشة علم تغير المناخ.

ويقول ليناس: "لفهم مكان وجود إجماع، يجب أن تكون قادرا على تحديده كميا. وهذا يعني مسح الأدبيات بطريقة متماسكة وغير عشوائية من أجل تجنب تداول الأوراق المختارة".

ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذا الثقل في الرأي العلمي يُلاحظ بالفعل من قبل الجمهور: يعتقد 27% فقط من الناس في الولايات المتحدة أن الخبراء جميعهم متفقون في الغالب على سبب تغير المناخ (بالمقارنة، يعتقد 55% أن جميع العلماء تقريبا متفقون على أن لقاح MMR آمن).

ولا تحاول هذه الدراسة تحديدا الإجابة عن سؤال حول سبب وجود تناقض بين ما يعتقده العلماء وما يعتقده الجمهور، ولكن باحثين آخرين قدموا بعض الأفكار - على سبيل المثال، انتشار المعلومات المضللة.

وليس هناك شك أيضا في كيفية تسبب النشاط البشري في الاحتباس الحراري: من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع انطلاق قمة المناخ العالمية COP26 في المملكة المتحدة في نهاية هذا الشهر، أمام قادة العالم فرصة أخرى لتنفيذ التدابير الصارمة المطلوبة لإبطاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ويقول عالم البيئة بنيامين هولتون، من جامعة كورنيل: "من الأهمية بمكان الاعتراف بالدور الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى نتمكن من تعبئة حلول جديدة بسرعة، نظرا لأننا نشهد بالفعل في الوقت الفعلي الآثار المدمرة للكوارث المتعلقة بالمناخ على الشركات والأفراد والاقتصاد".

ونشر البحث في رسائل أبحاث البيئة.

المصدر: ساينس ألرت