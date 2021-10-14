شركة "لوكهيد مارتن" تكشف عن أسرع مروحية في العالم

كشفت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن مروحية حديثة تتميز بسرعة لم يسبق لها مثيل.

يتسلم الجيش الأمريكي قريبا أسرع مروحية في العالم ستبلغ سرعتها نحو 460 كيلومترا في الساعة. ويمكن الاطلاع على المروحية من خلال مشاهدة مقطع فيديو نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

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وقد أطلقت الشركة على المروحية تسمية Defiant. وإنها قد خُضعت لاختبارات عديدة، بما فيها اختبارات جوية، بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية. وتسارعت المروحية أثناء أحد الاختبارات حتى 247 عقدة، ما يعادل سرعة 257 كيلومترا في الساعة.

وأفادت شركة "لوكهيد مارتن" بأن Defiant ستزوّد بأجهزة القيادة الحديثة التي ستضمن لها تحليقا آمنا على ارتفاع منخفض مع الالتفاف على العديد من الحواجز في ظروف الطقس السيئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا