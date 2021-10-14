أول لواء لـ"إس - 500" يباشر بحماية أجواء موسكو

دخل أول لواء لصواريخ "إس – 500" الحديثة قوام الجيش الـ15 الخاص التابع للقوات الجو– فضائية الروسية التي تحمي أجواء موسكو والمنطقة الصناعية الروسية المركزية.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في وزارة الدفاع الروسية الذي قال إن أول لواء لمنظومات صواريخ "إس – 500" المضادة للجو دخل قوام التشكيل العسكري الذي يقوم بأداء مناوبات قتالية، من شأنها حماية الأجواء والفضاء فوق العاصمة الروسية.

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فيما لم يذكر المصدر مكونات اللواء وتاريخ انضمامه إلى قوام القوات الجو-فضائية الروسية. بينما لا تمتلك وكالة "تاس" معلومات رسمية بهذا الشأن.

وحسب المصدر فإن اللواء الثاني لمنظومات "إس – 500" سيسلم القوات الجو- فضائية في النصف الأول لعام 2022. وأعاد إلى الأذهان أن الحديث يدور حول الاتفاقية طويلة الأمد الموقعة بين الدفاع الروسية وقطاع الصناعات الدفاعية الروسي.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف كان قد أعلن في 16 سبتمبر الماضي عن انتهاء اختبارات منظومة "إس – 500" التي بدأت تسلم القوات المسلحة الروسية، وأضاف أن الاختبارات الحكومية قد أكدت كل المواصفات التقنية للمنظومة.

جدير بالذكر أن منظومة "إس – 500 برميتاي" مخصصة لتدمير كل وسائل الهجوم الجوي والفضائي، بما فيها المستقبلية للعدو الافتراضي، وذلك ضمن المجال كله للارتفاعات والسرعات.

وتنتمي منظومة "إس – 500 بروميتاي" إلى جيل جديد للدفاعات الجوية الصاروخية الروسية. وبمقدورها تنفيذ مهام تدمير الأهداف الباليستية والإيرودينامية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والعابرة للقارات والصواريخ المجنحة فرط الصوتية وحتى الأقمار الصناعية المحلقة في مدارات منخفضة للأرض وذلك على مسافة 600 كيلومتر وارتفاعات حتى 200 كيلومتر.

وقد بدأ عام 2017 إعداد الأخصائيين والخبراء العسكريين الذين سيقومون بتشغيل منظومة "إس – 500" التي ستحل محل منظومة "إس – 400" في القوات الجو– فضائية الروسية.

صدر: تاس