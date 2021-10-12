تكنولوجيا ثورية لنقل الكهرباء لاسلكيا عبر أشعة الليزر

في مشروع ثوري، أثبتت شركتا Ericsson و PowerLight Technologies إمكانية تطوير تقنية جديدة باستخدام الليزر، لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات كبيرة وبصورة آمنة إلى محطات شبكات الـ 5G.

فريق من المهندسين تمكن من نقل الطاقة الكهربائية باستخدام أشعة الليزر عالي الكثافة بدون أسلاك، عبر تقنية تسمى Optical Beaming، والتي ستكون قادرة على نقل الكهرباء بطريقة آمنة تماما، وتم إجراء الاختبارات العملية الأولية لهذه التقنية التي أنشأتها شركة "باورلايت" الأمريكية بالتعاون مع شركة الاتصالات السويدية إريكسون.

التقنية تعتمد على الليزر وتحول الكهرباء إلى ضوء عالي الكثافة، ثم يتم التقاطه وتحويله إلى كهرباء في محطة الراديو الأساسية.

الهدف من هذه التقنية هو تشغيل أبراج شبكات الـ 5G حول العالم، لاسيما في الأماكن النائية حيث يكون مد خطوط الكابلات الكهربائية مكلفا وربما صعبا للغاية.

وتعتبر شركتا Ericsson و PowerLight Technologies هذا الإنجاز بمثابة خطوة رئيسية نحو نقل كميات أكبر من الطاقة الكهربائية عبر مسافات أطول.

يقول كلايس أولسون، الرئيس التنفيذي لشركة PowerLight Technologies: "يدرك معظم الناس أن تقنية الشحن اللاسلكي متاحة اليوم للأجهزة الإلكترونية الصغيرة، مثل الهواتف المحمولة والساعات. لكن القفزة الكبيرة التي حققناها مؤخرًا هي من أجل تطوير أنظمة لنقل عدد من الكيلووات من الطاقة الآمنة لمسافة تصل إلى عدة كيلومترات، وستكون متاحة تجاريًا في السنوات القليلة المقبلة".

وتقول الشركة السويدية إريكسون إن تقنية الطاقة اللاسلكية ستسمح بإنشاء شبكات على مساحات كبيرة بدون مراكز سكانية أو تركيبات كهربائية معقدة من أي نوع، مما يوفر تغطية لشبكات الـ 5G في أي جزء من العالم.

إذا، كيف يمكن نقل الطاقة الكهربائية لعدة كيلومترات من دون أسلاك؟

وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على انتشار شبكات الـ 5G في المستقبل خصوصا في المناطق النائية؟

وهل هناك مخاطر معينة لنقل الطاقة لاسلكيا؟

أسئلة حاولنا الإجابة عنها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيفا اللقاء، المهندس أحمد زهير أرجوب، المختص بمجال الروبوت وعلم البيانات من السلط في الأردن، والأستاذ محمود أبو غوش، خبير تكنولوجيا المعلومات من غزة.

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المصدر: RT