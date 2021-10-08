نبات غير معتاد من غابات الأمازون المطيرة حيّر العلماء 50 عاما

في إحدى أكثر الأماكن خصوبة على كوكبنا، ينمو نبات أخضر مثير للاهتمام. ورغم أن سكان ماكيغينغا الأصليين استخدموه منذ فترة طويلة، إلا أن مزيجا غريبا لخصائصه حير العلماء مدة 50 عاما.

وقال عالم النبات في معهد Smithsonian، روبن فوستر، الذي جمع النبات في عام 1973: "لم أكن أعتقد حقا أنه كان مميزا، باستثناء حقيقة أنه يحتوي على خصائص النباتات في العديد من العائلات النباتية المختلفة".

وفي غابة السهول الفيضية لنهر مانو، تزهر هذه النباتات الغامضة في نهاية كل من المواسم الرطبة والجافة، وتحمل إما أزهارا من الذكور أو الإناث. وخلال المواسم الرطبة والجافة، تُزيّن بالفواكه الصغيرة والبرتقالية النابضة بالحياة والحساسة، على شكل فوانيس ورقية.

وعرض فوستر عينات النبات على جميع العلماء الذين عرفهم، وأصابتهم بالحيرة جميعا - لم يتمكنوا حتى من تحديد عائلة النبات التي يجب أن تكون جزءا منها.

وتتذكر نانسي هنسولد، عالمة النبات في المتحف الميداني: "حاولت التعرف عليها باستخدام بعض العلامات التقنية الدقيقة مثل غليان مبايض الأزهار والتقاط صور لحبوب التلقيح، وبعد كل ذلك، ما زلنا لا نعرف".

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وفشلت المحاولات الأولية لتحليل الحمض النووي من العينات المجففة، لأن المادة الجينية كانت متدهورة للغاية. ولحسن الحظ، جمعت عالمة البيئة في حديقة مانو الوطنية، باتريشيا ألفاريز-لوايزا، عينات أحدث.

وكشفت الجينات من نواة النبات والبلاستيدات الخضراء (أعضاء التمثيل الضوئي) أخيرا أنها تنتمي إلى عائلة من النباتات المدارية الجديدة تسمى Picramniaceae.

وقال وايت توماس، أمين حديقة نيويورك النباتية: "كان رد فعلي الأول "ما هذا بحق الجحيم؟". هذه النباتات لا تشبه أي شيء آخر في العائلة".

وتتشابه بعض سمات أزهارها مع نبات آخر، Nothotalisia، أيضا من عائلة Picramniaceae، ينمو في المنطقة نفسها، لكن فواكهها وقطعها الخضراء مختلفة تماما.

وهذا، إلى جانب علم الوراثة الخاص به، يدعم فكرة أن هذا النبات ينتمي إلى جنس مختلف تماما، والذي أطلق عليه الباحثون اسم Aenigmanu، ما يعني "لغز مانو".

وأطلق توماس وزملاؤه على النبات اسم alvareziae، تكريما لألفاريز لوايزا وعملها الرائد في علم البيئة والتعليم والحفظ.

وأوضح فوستر: "لفهم التغييرات التي تحدث في المناطق الاستوائية، وحماية ما تبقى، فإن النباتات هي الأساس لكل شيء يعيش هناك والأكثر أهمية للدراسة".

ونشر هذا البحث في Taxon.

المصدر: ساينس ألرت