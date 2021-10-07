روسيا تحدّث إحدى غواصاتها الصاروخية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن إحدى غواصات Varshavyanka القتالية التابعة لجيش البلاد تخضع حاليا لعمليات إصلاح وتحديث.

وقال بيان صادر عن مصنع " Sevmorzavod" الروسي لبناء السفن والغواصات "حتى الأول من فبراير القادم سيكمل مصنعنا عمليات إصلاح وتحديث غواصة Kolpino من فئة Varshavyanka ".

وأضاف البيان " Kolpino هي سادس غواصة Varshavyanka طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 636.3، لقد طورت هذه الغواصة في حوض بناء السفن الأميرالي الروسي، وأدخلت الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي منذ العام 2016".

وتتميز غواصات Varshavyanka التي تطورها روسيا بقدرات عالية على التخفي عن الرادرات المعادية، وقدرات كبيرة على المناورة، لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود".

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ويبلغ طول كل غواصة من هذه الفئة 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى أعماق تصل إلى 300 م، والعمل بمهمات تستمر لـ 45 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

وتتسلح هذه الغواصات بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث منظومات السونار والمنظومات الرادارية.

المصدر: سلاح روسيا