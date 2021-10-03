خبير: ذكاء طائرة "أوخوتنيك" المسيرة يضمن لها العودة إلى المطار حتى في حال فقدان الاتصال معها

أعلن سيرغي بيبيكوف كبير مصممي طائرة "أوخوتنيك" المسيرة الثقيلة الروسية أن ذكاءها الاصطناعي يضمن لها العودة إلى المطار حتى في حالة فقدان مشغلها الاتصال معها.

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وقال بيبيكوف في تصريحات متلفزة اليوم الأحد إن نظام التحكم المعلوماتي التابع للطائرة القتالية الثقيلة كفيل بضمان "استقلالية أداء الطائرة من أجل عودتها سالمة إلى قاعدتها على الأقل".

وأوضح كبير مصممين أن في مقدور الذكاء الاصطناعي للطائرة أداء وظائف الطاقم البشري بالكامل.

ونفذت طائرة "أوخوتنيك" المسيرة من تصميم شركة "سوخوي" للطائرات أول تحليق لها في 3 أغسطس 2019.

وتزن الطائرة 20 طنا، ما يجعلها أثقل طائرة مسيرة في العالم اليوم. أما طولها فيبلغ 19 مترا فيما يصل امتداد جناحيها 14 مترا، وهو امتداد مشابه لجناحي مقاتلة "سو-57" متعددة المهام.

ومن بين المهام العديدة لطائرة "أوخوتنيك" قصف الأهداف الأرضية بالقنابل وتدميرها بذخائر عالية الدقة.

المصدر: "إنترفاكس"