لواء حفظ السلام الروسي يتسلم الدفعة الأخيرة من رشاشات "آكا - 12" الحديثة

تسلم لواء حفظ السلام التابع للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي الأربعاء 29 سبتمبر الجاري الدفعة الأخيرة من رشاشات "آكا – 12" الحديثة تتضمن 1500 رشاش.

وانتهت بذلك عملية إعادة تسليح اللواء بالأسلحة الخفيفة الحديثة.

ويذكر أن "آكا – 12" هو سلاح خفيف فردي للجندي. وبلغ وزن الرشاش (البندقية الآلية) 3.5 كيلوغرام، عياره 5.45 ملم، مدى الرمي المباشر 440 مترا، سرعة الرمي 650 طلقة في الدقيقة. ويمكّن الرشاش الجندي من إطلاق النار بطلقات منفردة أو أوتوماتيكيا أو برشقات قصيرة.

ويمكن أن تركب عليه أجهزة التصويب البصرية والليلية وغيرها. ويتميز "آكا – 12" مقارنة بنسخ سابقة للرشاش بكثافة الرماية العالية وبيئة العمل الجيدة.

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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية وقّعت مع شركة "كلاشينكوف نهاية أغسطس الماضي على هامش منتدى "الجيش – 2021" اتفاقية توريد رشاشات "آكا – 12" إلى الجيش الروسي ليكون "آكا – 12" سلاحا فرديا أساسيا للجندي الروسي ويدخل طقم تجهيزاته "راتنيك" إلى جانب الخوذة الرقمية والسترة المدرعة والهيكل الخارجي وغيرها من التجهيزات.

وقال النائب الأول لرئيس الحكومة الروسي إن رشاشا واحدا من طراز "آكا – 12" يكلف وزارة الدفاع سعرا يزيد بنسبة 25% فقط عن سعر سابقه "آكا – 74 " على الرغم من كل مميزاته المذكورة.

جدير بالذكر أن لواء المشاة الميكانيكية الـ15 التابع لقوات حفظ السلام الروسية تم تشكيله في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي في 1 فبراير عام 2005. وقد تم تزويده بمدرعات "بي تي إر- 82 آ إم" ومنظومات الاستطلاع والقيادة والاتصال الحديثة وأجهزة الملاحة الفضائية والطائرات من دون طيار من طراز "أوريون" و"لير – 3" و"تاخيون".

المصدر: روسيسكايا غازيتا