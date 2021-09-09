"كلاشينكوف" توسّع أسرة رشاشات "آكا - 12"

تعمل شركة "كلاشينكوف" الروسية على تطوير رشاشها الجديد "آكا – 12" الذي بدأت وزارة الدفاع الروسية بتزويد أفرادها به.

جاء ذلك في بيان نشره يوم 9 سبتمبر المكتب الصحفي للشركة. وقد تم إعداد نموذج " آكا -12 إس بي" الذي يعتبر نسخة مطورة لبندقية "آكا – 12" الآلية.

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ولم تطرأ أية تعديلات مبدأية على تصميم أجزاء "آكا – 12". لكن هناك حلولا تقنية تساعد في رفع فاعلية الرشاش تم تطبيقها في النسخة الجديدة لـ آكا – 12".

وأصبحت بيئة العمل المحسّنة إحدى الميزات الرئيسية لـ AK-12SP. وقال المكتب الصحفي للشركة: "تم تجهيز النسخة الجديدة مؤخرا بأخمص يتضمن خدا خفيفا قابلا للطي، ما يسمح بضمان الوضع الأمثل لرأس الرامي عند إطلاق النار باستخدام أجهزة التصويب البصرية. وتم تكييف AK-12SP على استخدامه باليد اليمنى واليسرى على حد سواء، كما تم إدخال مفتاح أمان ثنائي في تصميم الرشاش كي يمكن الانتقال من نظام رماية إلى آخر باستخدام اليدين اليمنى واليسرى.

ويمكن أن يجهز الرشاش أيضا بواجهتي Picatinny و M-Lok، ما يمكّن الرامي من تركيب أجهزة تصويب إضافية.

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" تنتج في الوقت الراهن بندقيات " آكا – 12" التي أدخلت فيها تعديلات بعد استخدامها الاختباري في وحدات الجيش الروسي. وقد تم تشغيل القدرات الإنتاجية للشركة كي تعمل لمدة طويلة.

أما بندقية "آكا – 12 إس بي" فتم الكشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2021". وتزن البندقية الخالية من مخزن وتجهيزات 3.6 كيلوغرام. وبلغت سرعة الرصاصة الابتدائية 900 متر في الثانية. أما سرعة الرمي فبلغت 600 – 700 متر في الثانية.

المصدر: تاس