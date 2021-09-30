روسيا.. اكتشاف عظام إكثيوصورات مجهولة في مقاطعة أوليانوفسك

أعلن خبراء متحف الأحافير المحلي في بلدة أوندورا، بمقاطعة أوليانوفسك الروسية، عن اكتشاف عظام اثنين من الإكثوصورات غير معروفة سابقا في المتنزه الجيولوجي بالقرب من البلدة.

إقرأ المزيد





ويشير الخبراء، إلى أن الهيكلين اللذين عثروا عليهما بحالة جيدة. و أن عمليات الحفر الجارية في المناطق التي عاشت فيها الديناصورات قبل 100 مليون عام، تجري بصورة منتظمة ودورية، ولكن مثل هذا الاكتشاف لم يحصل منذ فترة طويلة جدا. وقد استغرق استخراج الهيكلين مع الصخور مدة شهرين.

ويقول إيليا ستينشين، مدير متحف الأحافير المحلي، "اكتشفنا في أحد المنحدرات الطينية عظاما ظاهرة على السطح. وبعد اقترابنا من الموقع، اتضح أنها ليست عظاما أحادية منفصلة، بل جزء من هيكل عظمي كبير".

وقد نقلت الهياكل العظمية بعد إزالة الطين والصخور إلى متحف الأحافير المحلي، حيث بدأ خبراء المتحف بتحضيرها وتجهيزها لدراسة مفصلة.

ووفقا للخبراء، هذا اكتشاف فريد. لأن هذه العظام تعود إلى نوع من الإكثوصورات التي لم تكن معروفة للخبراء سابقا.

وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة أوندورا، تعتبر واحدة من أغنى المواقع في العالم للسحالي البحرية من العصر الجوراسي.

المصدر: فيستي. رو