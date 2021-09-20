طائرة "إيل - 96 - 300" المطوّرة قد تزود بمحرك حديث

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن خطة الحكومة الروسية لتصميم نسخة محدثة من طائرة "إيل – 96 – 300" المزودة بمحركين لا تزال قائمة.

قال ذلك على هامش منتدى النفط والغاز الذي عقد في مدينة تومين الروسية.

إقرأ المزيد

وأوضخ أن 4 محركات من طراز " بي إس – 90 آ" التي تزود بها طائرة " إيل – 96" سيحل محلها محركان من طراز " بي دي – 35" في طائرة روسية صينية مستقبلية عريضة الجسم.

وقال إن الأمر يتوقف على جاهزية المحرك الجديد الذي لا يزال قيد التصميم، فيما أشار، يوري بوريسوف إلى أن عملية تزويد "إيل – 96" بمحركين بدلا من 4 محركات ستتطلب إعادة تصميم جناحي الطائرة.

وأعاد نائب رئيس الوزراء إلى الأذهان أن مصنع "فورونيج" للطائرات يقوم حاليا بتجميع 4 طائرات عريضة الجسم من طراز "إيل – 96 – 300".

يذكر أن "إيل – 96 – 300" هي طائرة بعيدة المدى لا يستخدمها في روسيا إلا فريق "روسيا" للطائرات الحكومية. وهناك بضع طائرات من هذا النوع تستخدمها شركة "كوبان" للخطوط الجوية المحلية.

أما شركة "إيل" الروسية للطائرات فتقوم حاليا بتصميم نسخة محدثة من طائرة "إيل – 96 – 400" للطيران المدني وسيكون جسمها أطول من جسم النموذج الأصلي للطائرة بـ9.35 متر. كما تم تزويد النسخة الجديدة بمنظومة رقمية للقيادة والملاحة، الأمر الذي يسمح باستخدام الطائرة في أية منطقة من الكرة الأرضية.

ويتوقع أن يطلق أول نموذج اختباري للطائرة نهاية العام الجاري.

فيما يتعلق بمحرك "بي دي – 35" الواعد فقال رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف إنه سيكون جاهزا بحلول عام 2025.

المصدر: تاس