روسيا.. العثور على وعاء قديم في الكرملين مصنوع بتقنية غامضة

أعلن فلاديمير كوفال، رئيس قسم آثار القرون الوسطى في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء الآثار عثروا في الكرملين على إناء مصنوع بتقنية مجهولة.





ويقول، "هذا الإناء الفريد، صنعه حرفيون روس، وهو مغطى بصور بارزة ناتجة عن استخدام قوالب، فيها صورة وجه إنسان وحيوانات خيالية، وهذه أول مرة نعثر على مثل هذا الإناء".

إقرأ المزيد

ويضيف، عثر علماء الآثار في الكرملين أيضا على قطع أثرية للقبيلة الذهبية كانت في ذلك الوقت باهظة الثمن، وعلى أوان من الخزف الصيني وأخرى من خوارزم.

ويقول، "عثرنا على أكثر من 50 قطعة هي أجزاء لأوان مشابهة، وهذا عدد كبير بالنسبة للكرملين، لأنه خلال السنوات الماضية عثرنا في الكرملين على حوالي 200 قطعة فقط".

ويشير الخبير، إلى أن جميع القطع التي عثر عليها علماء الآثار، تعود للقرون 14-16 ميلادي.

ويذكر أن خبراء معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسي، بدأوا عمليات الحفر والتنقيب في ساحة الكرملين الكبرى في مايو عام 2019. وكانت النتيجة العلمية الرئيسية لعملهم، هي اكتشاف بقايا مباني الهيئات الحكومية المركزية للدولة الروسية خلال القرنين 16-17.

وعثر علماء الآثار في عام 2020 على قطع أثرية مختلفة وأشياء تعود للقرون 14-16 ، يعتقد أنها لطبقة النبلاء.

المصدر: نوفوستي