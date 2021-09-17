"روس كوسموس" تصمم مشرطا جراحيا يعمل بالليزر

يصمم الأخصائيون في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مشرطا جراحيا يعمل بالليزر.

وتولى إنتاجه المصنع البصري الميكانيكي، بصفته فرعا لـ "روس كوسموس". أفاد بذلك ناطق باسم شركة " "بريبوروسترويني" للطب الابتكاري التي تشرف على إنتاج المشرط الليزري.

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وأوضح الناطق أن المشرط الجراحي العامل بالليزر يمر حاليا بمرحلة التصميم وأضاف أن المشرط سيستخدم للتعامل الأمثل مع الجرح والحد من إلحاق أضرار بأعضاء مجاورة ومكافحة التونم (الأوديما).

وسيتكوّن الجهاز الذي لا يزال قيد التصميم من جزئين ثابت ومتحرك. ويركّب في الجزء الثابت جهاز ليزر ووحدات تحكم، أما الجزء المتحرك فيركب فيه مُشع (جهاز إشعاع) يرتبط بالليزر عن طريق وصلة ضوئية يرسل عبرها شعاع الليزر.

ويتم تركيز الطاقة المرسلة في نقطة تبعد مسافة 3–5 ميليمترات عن طرف المشع.

المصدر: تاس