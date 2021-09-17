ما نوع الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية من قطار؟ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه صاروخ كوري شمالي ينطلق من قطار سكة حديدية.

North Korea's launching from trains now? pic.twitter.com/irvgc7ZtWO — Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 15, 2021

ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الذي أطلقه العسكريون من كوريا الشمالية ينتمي إلى صنف الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة أو متوسطة المدى. وقد استبعدوا أن يكون الصاروخ عابرا للقارات، إذ أن حجمه محدود.

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وعلى كل حال فإن إطلاق الصاروخ من قطار سكة الحديد يعد إنجازا كبيرا للعلماء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مع العلم أن الولايات المتحدة تخلت وقتها عن تطوير مشروع "القطارات الصاروخية" لغلائه وصعوبة تحقيقه.

بينما حقق الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي مشروع القطار الصاروخي "مولوديتس" المزود بالصواريخ الباليستية عابرة القارات. وتميزت القطارات الصاروخية السوفيتية بقدرة فائقة على المناورة وصعوبة التعرف عليها. وكان بمقدور القطار الصاروخي أن يقطع 1000 كيلومتر خلال يوم واحد ويصل إلى أية نقطة في شبكة سكك الحديد السوفيتية المتفرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا