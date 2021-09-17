 
مباشر

ما نوع الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية من قطار؟ (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

ما نوع الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية من قطار؟ (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb44

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه صاروخ كوري شمالي ينطلق من قطار سكة حديدية.

ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الذي أطلقه العسكريون من كوريا الشمالية ينتمي إلى صنف الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة أو متوسطة المدى. وقد استبعدوا أن يكون الصاروخ عابرا للقارات، إذ أن حجمه محدود.

إقرأ المزيد
روسيا تعد سلاحا خطيرا لإحباط
روسيا تعد سلاحا خطيرا لإحباط "الضربة الخاطفة الشاملة" الأمريكية

وعلى كل حال فإن إطلاق الصاروخ من قطار سكة الحديد يعد إنجازا كبيرا للعلماء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مع العلم أن الولايات المتحدة تخلت وقتها عن تطوير مشروع "القطارات الصاروخية" لغلائه وصعوبة تحقيقه.

بينما حقق الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي مشروع القطار الصاروخي "مولوديتس" المزود بالصواريخ الباليستية عابرة القارات. وتميزت القطارات الصاروخية السوفيتية بقدرة فائقة على المناورة وصعوبة التعرف عليها. وكان بمقدور القطار الصاروخي أن يقطع 1000 كيلومتر خلال يوم واحد ويصل إلى أية نقطة في شبكة سكك الحديد السوفيتية المتفرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا