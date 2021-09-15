"في سبيل العلم".. علماء ينقلون وحيد القرن معلقا بمروحية ومقلوبا "رأسا على عقب" !

في كل عام، تحصل على جائزة نوبل Ig، مجموعة مختارة من التجارب العلمية التي تبدو للوهلة الأولى غريبة وعديمة الجدوى.

وتقدّم الجائزة، التي مُنحت من قبل مجلة Annals of Improbable Research، للمشاريع التي "تضحك الناس أولا، ثم تجعلهم يفكرون".

ولا بد أن دراسة حديثة علقت وحيد القرن رأسا على عقب من كاحله يتدلى من طائرة هليكوبتر، كانت بمثابة المحفّز للحكام، وحصلت على جائزة نوبل Ig للنقل لعام 2021. ولكن وراء الجائزة والدراسة عمل جاد.

وهناك خمسة أنواع من وحيد القرن، كلها مهددة بالانقراض. ويعد وحيد القرن الأبيض البالغ وزنه ثلاثة أطنان، الأقل تعرضا للخطر، ومع ذلك لا يزال هناك ما يقدر بنحو 20 ألفا فقط في البرية. وتشمل الأنواع المعلقة رأسا على عقب في الدراسة، وحيد القرن الأسود، ويبلغ وزنه 1.5 طن ويقدر تعداده بـ 5000 فقط.

وفي محاولات لحماية مجموعات وحيد القرن، حاول دعاة الحفاظ على البيئة إزالة القرون (لجعل وحيد القرن أقل جاذبية للصيد غير المشروع)، وتطبيق النقل (تحريك وحيد القرن، بما في ذلك عبر المروحية)، وحتى البعث (تكوين أجنة من البويضات والحيوانات المنوية، أو حتى الحمض النووي للأنواع النافقة).

ويجري نقل حيوانات وحيد القرن لأنها تعيش داخل مناطق محروسة ومسيجة لإبقائها تحت المراقبة - وحمايتها، من الناحية النظرية، من الصيد الجائر، وهو التهديد الرئيسي. ولكن هذا يمنع الحيوانات من استعمار مناطق جديدة، أو إعادة استعمار المناطق الخالية، أو خلط الجينات بين المناطق.

لذلك يتعين على دعاة الحفاظ على البيئة مد يد العون - أو استخدام الهليكوبتر - لوضع وحيد القرن في مناطق جديدة. ولكن حتى الدراسة الحائزة جائزة نوبل Ig، لم تكن متأكدة تماما مما إذا كان هذا النقل المقلوب آمنا بالفعل لحيوانات وحيد القرن.

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ويمكن أن يكون اصطياد الثدييات الكبيرة ونقلها إلى مكان آخر، خطيرا ومضرا برفاهية الحيوانات المعنية، حيث أن الثدييات الإفريقية الكبيرة، بما في ذلك الفيلة والزرافات ووحيد القرن، حساسة من الناحية الفسيولوجية.

ويمكن أن تؤدي عملية الالتقاط والانتقال بأكملها إلى إجهاد نفسي وفسيولوجي. وإذا أعطيت مثل هذه الحيوانات جرعة دوائية كبيرة جدا من المهدئات، أو تُركت في وضع خاطئ تحت التهدئة، فإنها يمكن أن تنفق.

وتاريخيا، كانت طرق نقل الحياة البرية غير رسمية وتجريبية، مع انتشار الأساليب الناجحة عن طريق الكلام الشفهي. وعلى نحو متزايد، استُبدل هذا النهج المخصص بالبحث العلمي الرسمي، إما لدعم الحكمة المتصورة، أو تقديم ابتكارات جديدة.

لذلك من المهم، لأسباب تتعلق بصحة الحيوان ورعايته فقط، أن تكون الإجراءات المطبقة لصيد الحيوانات الكبيرة ونقلها آمنة وغير مزعجة قدر الإمكان.

ولعدد من السنوات، نقل وحيد القرن الإفريقي عن طريق تعليقه رأسا على عقب من طائرة هليكوبتر، معصوب العينين وبهدوء تام. وبالإضافة إلى تمكين التقاط وحيد القرن ونقله لمسافات قصيرة من المناطق التي يتعذر الوصول إليها عن طريق البر، يمكن أن يعني النقل بطائرة هليكوبتر أوقات رحلة أقصر، لذلك يمكن أن يكون مفضلا لوحيد القرن حيث يكون ذلك عمليا.

ولكن، لم يكتشف أحد على الإطلاق ما إذا كان التعليق بالمقلوب ضارا لوحيد القرن. وبالتأكيد، يبدو وحيد القرن بخير عندما يستيقظ في وجهته النهائية - لكن هل هذه الحيوانات بخير حقا بعد ذلك؟.

قد يبدو من المضحك تعليق 12 من وحيد القرن الأسود رأسا على عقب لمدة 10 دقائق فقط لمراقبة وظائفها. ولكن إذا لم يقم أحد بالبحث، فلا نعرف ما إذا كانت الطريقة آمنة لنقل حيوان مهدد بالانقراض.

وقارنت الدراسة الحائزة جائزة نوبل Ig وظيفة الجهاز التنفسي والتأثيرات الأيضية لحيوانات وحيد القرن عندما عُلّقت من كاحليها، بينما كانت الحيوانات نفسها مستلقية على جوانبها.

ووجد الباحثون أن الكفاءة التنفسية لوحيد القرن المقلوب رأسا على عقب، إن وجدت، أفضل قليلا مما لو وضع وحيد القرن على جانبه أثناء التهدئة. لذلك، يتم تأكيد العملية على الأقل بجودة طرق النقل التقليدية نفسها.

وقال جيسون غيلكريست، عالم البيئة من جامعة إدنبرة، إنه شارك في العديد من عمليات أسر وحيد القرن الأبيض ونقله في جنوب إفريقيا من أجل بحثه الخاص: جمع عينات الدم واللعاب لتقييم الإجهاد الفسيولوجي المرتبط بالقبض.

وأوضح أنه إذا أردنا إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض بشكل فعال، فلا يمكننا ببساطة تركها بمفردها. وينبغي إدارتها، وغالبا ما يعني ذلك نقلها إلى حيث تكون أكثر أمانا من الصيد الجائر.

كما يرغب الباحثون أن تنجو مثل هذه الحيوانات من عملية الالتقاط والانتقال، وأن تتمتع بجهاز مناعي وإنجابي قوي وصحي قدر الإمكان عند إطلاقها.

المصدر: ساينس ألرت