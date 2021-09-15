الدفاع الروسية تنشر فيديو لاستخدام باغي "سارمات - 2" في المناورات

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لاستخدام المظليين الروس من فرقة "أوليانوفسك" لرباعيات الدفع الخفيفة (باغي) من طراز "سارمات – 2" .

وذلك بعد تزويد سلاح المظليين الروسي بها عام 2021.

يذكر أن "باغي" الخفيفة رباعية الدفع تستخدم لنقل 3 أفراد. وتم تزويدها بالرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم من طراز "كورد" وقاذف القنابل الأوتوماتيكي" من طراز "بلاميا" (اللهب).

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن باغي "سارمات – 2" يمكن أن تستخدم في الجبال على ارتفاع حتى 3100 متر، كما يمكنها أن تجتاز ممرات جبلية على ارتفاع حتى 4500 متر حيث تنقل الحمولة. وكذلك يمكن نقلها جوا بواسطة المروحيات سواء كان داخلها أو خارجها.

يذكر أن رباعيات الدفع الخفيفة (باغي) كانت قد استخدمت في ميدان التدريب "مولينو" أثناء تحقيق أحد السيناريوهات لمناورات "الغرب – 2021" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة.

صدر: روسيسكايا غازيتا