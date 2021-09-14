لأول مرة.. روسيا تستخدم كتائب من الروبوتات المقاتلة ضمن الترتيب القتالي للقوات المدافعة

استخدمت روسيا لأول مرة كتائب من روبوتات "نيريختا" و"أوران – 9" المقاتلة أثناء مناورات "الغرب – 2021" الاستراتيجية.

صرح بذلك يوم 13 سبتمبر ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال:" تم إدخال روبوتات "أوران-9" و"نيريختا" للاستطلاع والدعم الناري إلى الترتيبات القتالية لوحدات المشاة، وذلك أثناء تطبيق سيناريوهات العمليات الحربية في المرحلة الأساسية لمناورات "الغرب – 2021" الاستراتيجية.

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وأوضح الناطق أن روبوتات "أوران – 9 " المقاتلة دمرت القوة البشرية والمعدات الحربية للعدو الافتراضي على مسافة تتراوح بين 3 و5 آلاف كيلومترات وذلك باستخدام نيران صواريخ "أتاكا" وقاذفات اللهب وكذلك مدافع عيار 30 ملم والرشاشات. وأضاف أن الروبوتات خاضت عمليات حربية مباشرة ضمن الترتيبات القتالية للوحدات المدافعة وقدمت دعما ناريا لها أثناء تغييرها لمواقعها القتالية.

أما روبوتات "نيريختا" المزودة برشاش عيار 12.7 ملم وقاذف القنابل "كورد" وقاذف اللهب "آغي – 30 إم" فتم تفعيلها للاستطلاع ودعم الوحدات بالنيران. وبمقدور تلك الروبوتات كذلك تعديل نيران القوات الصديقة ونقل الذخائر والإمدادات إلى ميدان القتال.

فيما يتعلق بروبوتات "أوران – 6" فعملت ثغرات في حقول الألغام وذلك بالتعاون مع وحدات الهندسة العسكرية. واستخدم كذلك في المناورات نظام الليزر التكتيكي من طراز "كارير" الذي يسمح باكتشاف وإسكات وسائل الاستطلاع البصرية وأجهزة الرصد في الدبابات وغيرها من المدرعات والأسلحة الخفيفة. وقدم نظام الليزر دعما للروبوتات المقاتلة في ميدان المعركة.

يذكر أن مناورات "الغرب – 2021" الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة تجري في 10 – 16 سبتمبر الجاري في 9 ميادين تدريب روسية و5 ميادين تدريب بيلاروسية وكذلك في بحر البلطيق. ويشارك فيها نحو 200 ألف فرد، 15 سفينة حربية، 80 مروحية، 760 قطعة من المعدات الحربية، بما فيها 290 دبابة و240 مدفعا وراجمة صواريخ.

المصدر: تاس