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استخدام الروبوت القتالي "بلاتفورما-م" لأول مرة خلال مناورات "غرب 2021"

العلوم والتكنولوجيا

استخدام الروبوت القتالي
Sputnik
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه تم في ميادين الرمي والتدريب بالقرب من كالينينغراد، استخدام لأول مرة الروبوت القتالي "بلاتفورما-م"، وذلك خلال مناورات "غرب2021".

وذكر المصدر للصحفيين اليوم، أن هذا الروبوت مزود بقاذفات قنابل.

وأضاف المصدر: "خلال تنفيذ بعض مهمات المناورات في إطار قيام القوات بالتطبيق العملي  للقضاء على التشكيلات المسلحة غير المشروعة المفترضة في ظروف المدن، والتدرب على ضرب الأهداف الثابتة والمتحركة، استخدم العسكريون بما في ذلك عناصر الإنزال الجوي، مجمعات آلية ضاربة يتم التحكم فيها من طراز بلاتفورما-م، المركبة على شاسه مجنزرة والمسلح بأربع قاذفات قنابل وبمدفع رشاش كلاشينكوف".

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وأشار المصدر، إلى أنه تم كذلك استخدام الروبوتات القتالية، لإجراء عمليات الاستطلاع وفتح الممرات في حقول الألغام، التي ووفقا لسيناريو التدريب، قام المسلحون بنصبها مسبقا.

وخلال التدريبات المذكورة، تم استخدام طائرات بدون طيار من طراز "أورلان" و"فوربوست"، لتقييم فعالية إصابة الأهداف ولتصحيح الرمي الناري من المدفعية والدبابات، وكذلك لتنفيذ عمليات الاستطلاع.

المصدر: نوفوستي

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