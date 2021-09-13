لأول مرة.. الجيش الروسي ينشر فيديو لاستخدام الدبابات ومدرعات المظليين في التدريبات

شهدت مناورات "الغرب – 2021" لأول مرة دبابات "تي – 80" المطورة ومدرعات "بي إم دي – 4 دي" للمظليين تخوض عمليات تدريبية مشتركة.

يذكر أن دبابات "تي – 80" التوربينية المطورة حصلت على جهاز التصويب الحراري الذي يسمح باكتشاف العدو على مسافة 3500 مترا. كما تم تزويدها بأجهزة إضافية للحماية الدينامية ومدفع عيار 125 ملم القادر على إصابة دبابات العدو بذخائر خارقة للدروع على مسافة 2500 متر وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات إلى مسافة 5000 متر، فضلا عن رشاش 7.62 مام ومدفع عيار 12.7 ملم المضاد للجو.

فيما يتعلق بمدرعة "بي إم دي – 4 إم" للمظليين فقدرتها النارية تفوق القدرة النارية التي تمتلكها بعض الدبابات الخفيفة. وأنها تسير بسرعة 45 كلم/ساعة على الطريق الترابية و10 كلم/ساعة في الماء. ومحركها يولد 500 حصان وطاقمها 3 أفراد، فضلا عن 5 أفراد للمظليين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا