 
مباشر

"شاومي" تطلق برنامجا لتمديد دعم هواتفها الذكية عبر التحديثات

العلوم والتكنولوجيا

Reuters
شارة شركة "شياومي" الصينية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r93w

أعلنت شركة "شاومي" الصينية للتكنولوجيا عن إطلاق نظام لتمديد دعم هواتفها الذكية عبر تحديثات برمجياتها.

وأوضحت الشركة أنها ستوسع دعم هواتفها الأساسية عبر تحديثات مناسبة حيث ستتلقاها الأجهزة العاملة على أساس نظام التشغيل "OC Android" مرة خلال سنة على مدى 3 أعوام.

كما أضافت الشركة أنه سيتم إرسال تحديثات الأمن، التي تصلح الأخطاء الأخطر، على مدار 4 سنوات.

وستكون الهواتف من نوعي "11T" و"11T Pro"، التي يتوقع عرضها يوم 15 سبتمبر، الأجهزة الأولى التي سيتم ضمها في برنامج الدعم الموسع.

المصدر: "XDA Developers"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا