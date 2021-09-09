"شاومي" تطلق برنامجا لتمديد دعم هواتفها الذكية عبر التحديثات

أعلنت شركة "شاومي" الصينية للتكنولوجيا عن إطلاق نظام لتمديد دعم هواتفها الذكية عبر تحديثات برمجياتها.

وأوضحت الشركة أنها ستوسع دعم هواتفها الأساسية عبر تحديثات مناسبة حيث ستتلقاها الأجهزة العاملة على أساس نظام التشغيل "OC Android" مرة خلال سنة على مدى 3 أعوام.

كما أضافت الشركة أنه سيتم إرسال تحديثات الأمن، التي تصلح الأخطاء الأخطر، على مدار 4 سنوات.

وستكون الهواتف من نوعي "11T" و"11T Pro"، التي يتوقع عرضها يوم 15 سبتمبر، الأجهزة الأولى التي سيتم ضمها في برنامج الدعم الموسع.

المصدر: "XDA Developers"