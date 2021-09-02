مسابقة "فن الطيران" تحطم أرقاما قياسية

حطم الطيارون العسكريون رقميْن قياسيين في الدور النهائي لمسابقة "فن الطيران" الدولية التي تقام حاليا بروسيا في إطار مسابقات "ألعاب الجيش- 2021" الدولية.

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية.

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وقال إن فريق الطيارين الروس كان يحتل المرتبة الأولى قبل انطلاق الدور النهائي للمسابقة. فيما أظهرت الأطقم الأجنبية نتائج ممتازة في الدور النهائي وحطمت أرقاما قياسية لمسابقة "فن الطيران".

وقال رئيس أركان المسابقة العقيد، أليكسي دميترييف إن الطاقميْن البيلاروسيين لمروحيتي "مي – 8" حصدا 314 نقطة قياسية في سباق المروحيات. أما طاقم طائرة J-16 التابع لسلاح الجو الصيني فحصد 323 نقطة، ما يعتبر رقما قياسيا للمسابقة.

وأشار العقيد إلى أن الطيارين استعرضوا مستوى راقيا وكفاءة عالية. وسيتم إعلان الفائزين في المسابقة في 4 سبتمبر الجاري.

يذكر أن مسابقة "فن الطيران" شارك فيها 60 طاقما جويا تمثل روسيا وبيلاروس والصين. كما شاركت في المسابقة طائرات J-10 ،J-16، H-6 ،Y-9 ،Y-20 الصينية ومقاتلات "سو- 25" ومروحيات "مي – 8" و"مي – 24" التابعة للقوات الجوية البيلاروسية ومقاتلات "سو- 35 إس" و" قاذفات "سو- 34" ومروحيات "مي – 28 إن" و" كا – 52" التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية. وغيرها من أنواع الطائرات.

المصدر: نوفوستي