الفريقان العسكريان الروسيان يفوزان بالمسابقتين في قطر وإيران

فاز الفريقان الروسيان يوم 30 أغسطس بمسابقتي "دورية الطريق" في قطر و"كأس البحر" في إيران.

وذلك في إطار "ألعاب الجيش – 2021" الدولية التي تقام حاليا في 11 دولة.

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أعلن ذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الذي قال إن عدد مسابقات "ألعاب الجيش" التي فاز بها العسكريون الروس بلغ 9 مسابقات أقيمت في روسيا وإيران وقطر.

وأضاف أن مسابقات "الإنزال البحري" و"خبراء المدرعات" و"الرالي العسكري" شهدت تحطيم الأرقام القياسية العالمية من قبل العسكريين الروس.

وأوضح أن المنتخب الروسي لا يزال يشغل المرتبة الأولى من حيث عدد الميداليات الذهبية في مسابقات "ألعاب الجيش – 2021" حيث يحتل العسكريون الروس المراتب الأولى والثانية والثالثة في 33 من أصل 34 مسابقة.

يذكر أن 9 مسابقات في "ألعاب الجيش – 2021" الدولية قد اختتمت. أما العدد الإجمالي للعسكريين المشاركين فيها فيعادل 5 ألف عسكري ضمن 277 فريقا تمثل 42 دولة وتقام "ألعاب الجيش" في الفترة ما بين 22 أغسطس و4 سبتمبر في 11 دولة.

المصدر: تاس