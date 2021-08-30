الصين تقلص الوقت الذي يمكن للقصر قضاؤه في الألعاب عبر الإنترنت

خفضت جهات تنظيمية في الصين، الاثنين، مقدار الوقت الذي يمكن للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قضاؤه في الألعاب عبر الإنترنت إلى ساعة من اللعب في أيام الجمعة والعطلات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن "القواعد التي نشرتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر تسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بممارسة الألعاب فقط من الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في تلك الأيام".

وقالت الهيئة التنظيمية المشرفة على سوق ألعاب الفيديو في البلاد، إنه "سيتم منع شركات الألعاب عبر الإنترنت من تقديم خدماتها من الألعاب لهم بأي شكل خارج تلك الساعات، وإن تلك الشركات بحاجة إلى التأكد من تشغيل أنظمة للتحقق من الأسماء الحقيقية".

وفي السابق، كانت الصين تحدد المدة الإجمالية التي يمكن للقصر استخدام الإنترنت خلالها بـ3 ساعات في العطلات أو ساعة ونصف الساعة في الأيام الأخرى.

وتأتي القواعد الجديدة في وقت تشن فيه بكين حملة واسعة على عمالقة التكنولوجيا في الصين، مثل مجموعة "علي بابا" و"تنسنت" القابضة، أثارت قلق المستثمرين وأضرت بالأسهم الصينية المتداولة في الداخل والخارج.

المصدر: "رويترز"