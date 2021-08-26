كيف تراقب روسيا طائرات F-35 الأمريكية؟

أعلن يوري أنوشكو، مصمم الرادارات، أن روسيا تراقب حركة طائرات F-35 الأمريكية باستخدام موجات راديو ذات طول خاص.



ويشير أنوشكو، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء في منتدى "الجيش-2021"، إلى أن الرادارات الروسية التي ترصد ما وراء الأفق "كونتينر" تراقب حركة طائرات الشبح الأمريكية، بما فيها المقاتلة F-35 وغيرها، بواسطة موجات ذات طول محدد.

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ويقول، "بالطبع نحن نعرف من مصادر مفتوحة، أين ترابض طائرات F-35 وعند علمنا بإقلاعها، يمكننا التأكيد على أننا نراها ونتابعها".

ويضيف موضحا، تعمل هذه الرادارات في نطاق ما يسمى الموجات القصيرة، مع أن طول موجاتها بين 10 و100 متر. ويتحقق تأثيرها باستخدام مادة ماصة لمواد الإخفاء وشكل الطائرة.

ويقول، " وهذا يعني أن تقنية التخفي ليست عائقا أمام محطات الرادار التي ترصد أهدافا ما وراء الأفق".

ووفقا له، تخفض تقنية التخفي احتمال اكتشاف الأجسام لطائرة في نطاق طول موجي معين، وكقاعدة، تركز على نطاق الطول الموجي الذي تعمل فيه رادارات الطائرات الأخرى ورادارات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

ويضيف، الرادارات المستخدمة في الطائرات المقاتلة الحديثة تعمل في نطاق موجات طولها بضعة سنتمترات.

ويشير الخبير، إلى أنه في الولايات المتحدة نفسها يتحدثون عن نقاط الضعف في طائرات F-35 المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، حيث عند اختبارها اكتشف خبراء البنتاغون فيها حولي 900 عيب، التي يمكن أن تشكل خطورة على الطيارين وتقلل من فعاليتها القتالية.

وقد كشفت لجنة الحسابات في الكونغرس المشكلات في مقاتلات الجيل الخامس: أن تحديث F-35 إلى نسخة Block IV سيكلف ميزانية البلاد حوالي ملياري دولار. وأن تكلفة برنامج تطويرها بلغت حوالي 400 مليار دولار حتى الآن.

المصدر: نوفوستي