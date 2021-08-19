البحر "يهدي" اليابان جزيرة جديدة بشكل هلال على بعد 1200 كم من طوكيو
أدى ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من اليابان إلى نشوء جزيرة جديدة على شكل هلال على بعد 745 ميلا (1200 كم) جنوب طوكيو، رغم أن الكتلة الأرضية الجديدة من المرجح أن تكون مؤقتة فقط.
ويبلغ قطر "نيجيما" (Niijima)، التي تعني "الجزيرة الجديدة"، 0.6 ميل، وقد ظهرت على بعد 3.1 ميل شمال مينامي-إيتو، وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.
وتشكلت الجزيرة من ثوران بركان فوكوتوكو-أوكانوبا، وهو بركان تحت سطح البحر تم اكتشافه لأول مرة عندما ثار مرة أخرى في عام 1904.
ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بدأ ثوران البركان تحت الماء، وهو الأول من نوعه منذ 11 عاما (وقع آخر حدث في عام 2010)، في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس.
واكتشف خفر السواحل الياباني لأول مرة "نيجيما" بعد يومين من الثوران البركاني.
ووفقا للمراقبة من السماء التي أجراها خفر السواحل الياباني، في 15 أغسطس، لا يزال النشاط البركاني مستمرا في فوكوتوكو أوكانوبا، حيث بدأ الثوران في 13 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وبناء على تقييمهم للثوران وحطامه، وإمكانية حدوث المزيد من النشاط البركاني في المستقبل القريب، أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا ملاحيا لجميع السفن في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "المادة المعلقة، أحجار الخفاف (صخر بركاني زجاجي خفيف)، وما إلى ذلك، بسبب ثوران البركان تتدفق لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا (37 ميلا) في الاتجاه الشمالي الغربي".
8月15日(日)、#海上保安庁 は、#福徳岡ノ場 の火山活動の観測を実施しました。福徳岡ノ場に新島の存在を確認しました。— 海上保安庁 (@JCG_koho) August 16, 2021
詳細は #海洋情報部 ホームページをご覧ください。
▼広報資料▼https://t.co/pEFTN78Yuw
▼動画はこちら（海域火山データベース）▼https://t.co/vHwNR6zRYApic.twitter.com/nmwg1a552q
本日、福徳岡ノ場で噴火が起こる決定的瞬間です！びっくりです！島になってくれるといいですね！提供：情報通信研究機構(NICT) https://t.co/xEfV5H7gNIpic.twitter.com/D56UUVPd7j— えいしゅう博士/火山情報 (@1124_west) August 13, 2021
كما تم تحذير البحارة بأن يكونوا يقظين من مخاطر "القنابل البركانية الكبيرة" وكذلك الانفجارات الأفقية العنيفة للغاز والرماد المعروفة باسم ارتفاعات القاعدة التي يمكن أن تنتج عن تفاعلات الصهارة والمياه.
وسيكون لتشكيل جزر جديدة في بعض المياه الواقعة في أقصى جنوب اليابان عواقب جيوسياسية إذا سمح ظهورها للسلطات بالمطالبة بالتوسع في أراضيها.
【海上保安新聞】海上保安庁海洋情報部は16日、小笠原諸島・福徳岡ノ場の新島を上空から観測した。噴火は認められず、形状もこれまでの馬蹄形から直径１㌔の（ ）型に変化していた。軽石など海上の浮遊物は西北西に約100㌔まで達していた。 #海上保安庁pic.twitter.com/FjL9XKJVbQ— （公財）海上保安協会【公式】 (@JCGF_umimaru) August 17, 2021
New Japanese island emerged after undersea volcanic eruption (Photo: Japan coast guard) pic.twitter.com/Irs5vpRyNx— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 18, 2021
ومع ذلك، في حال استمرارها على المدى الطويل، فإن "نيجيما" قريبة جدا من Minami-Iōtō بحيث من غير المرجح أن تتطلب إضافتها تغييرات في مدى المياه الإقليمية لليابان أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي نيوز اليابانية".
وفي السابق، تم بالفعل تسجيل تشكيلات مماثلة من الجزر الصغيرة، والتي غرقت في النهاية في المحيط.
#福徳岡ノ場 は世界的な話題になっていますね。ローマ字のハッシュタグで、#衛星 で観測された画像とともに、多くの人がツイートしています。 https://t.co/YvGf5ElwmL— RESTECリモセン研修ラボ (@RESTEC_Training) August 18, 2021
وفي عام 2013، على سبيل المثال، شكل ثوران بركاني جزيرة جديدة اندمجت في النهاية مع نيشينوشيما المجاورة.
وشهد المحيط الهادئ ظهورا للكتل الأرضية المؤقتة أيضا في 1904 و1914 و1986 والتي فقدت منذ ذلك الحين بسبب التعرية.
وكانت إحدى الجزر سريعة الزوال، والتي تسمى Shin-Iwo-jima، أول تكوين مسجل من هذا النوع، بعد ثوران عام 1904.
كما ظهرت أحدث جزيرة مؤقتة في عام 1986، ولكن بعد شهرين غمرها تآكل الصخور من الأمواج.
المصدر: ديلي ميل