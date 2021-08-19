منتدى "الجيش - 2021" يشهد مسابقة للروبوتات

ستقام بطولة قيادة الطائرات من دون طيار والروبوتات المقاتلة الأرضية في إطار منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري في ضواحي موسكو.

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في حديث أدلى به لأسبوعية "أرغومينتي وفاكتي" الروسية. وقال:" لا يتسابق العام الجاري الطيارون المحترفون فحسب بل سيتولى ممثلون عن وزارة الدفاع والحرس الوطني الروسي ووزارة الطوارئ إدارة الروبوتات الخاصة بالاستطلاع والهندسة العسكرية وإزالة الألغام وإطفاء الحرائق التي استخدمت في الجمهورية العربية السورية".

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وأضاف قائلا إن أحد أجنحة المنتدى يستضيف معرضا يكشف عن تكنولوجيات جديدة في مجال الإلكترونيات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي بصفتهما مساريْن هامين لتطوير القوات المسلحة. وأوضح أن التقنيات المذكورة ستُظهر تقدما حققه الجيش الروسي في هذا المجال.

يذكر أن منتدى "الجيش – 2021" سيقام في 22 – 28 أغسطس الجاري في مجمع "باتريوت" ومعسكر "ألابينو" وقاعدة "كوبينكا" الجوية بضواحي موسكو.

وستكشف مواقع مجمع "باتريوت" العسكري التقنيات والأسلحة المخصصة لخوض المعارك في منطقة القطب الشمالي. أما العروض التي ستقام في معسكر "ألابينو" فستُظهر مشاهد تكتيكية وإمكانات قتالية لمختلف صنوف الآليات والأسلحة. أما قاعدة "كوبينكا" الجوية فتستعرض مروحيات وطائرات أخرى تم تصميمها وفق خصوصيات القوات الروسية للمهام الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا