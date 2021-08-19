روسيا تكشف في اسطنبول عن رادار فضائي جديد

قام الأخصائيون في شركة "ألماس – أنتاي" الروسية بتصميم رادار "سولا" الخاص بمراقبة الفضاء.

وبمقدوره رصد نفايات فضائية من الأرض على مسافة 6 آلاف كيلومتر. وأفاد بذلك ناطق باسم الشركة التي كشفت عن رادارها الفضائي الحديث في معرض IDEF-2021 الدولي الذي افتتح يوم 17 أغسطس في اسطنبول.

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ويتميز الرادار بأبعاد محدودة للهوائيات، ما يسمح له بتتبع تحليق الأقمار الصناعية والنفايات الفضائية وغيرها من الأجسام المدارية على مسافة 6 آلاف كيلومتر.

وتم تصميم الرادار باستخدام مبدأ الوحدات المنعزلة التي يمكن استبدالها بالأخرى. كما يمكن نقل الرادار من مكان إلى آخر بسكة الحديد، ما يسمح بنشره في أسرع وقت على الأرض أو داخل معسكر.

ويشار إلى أن الرادار يستخدم هوائيا شبكيا رقميا يضمن له دقة تلقي الإحداثيات والقدرة العالية على تمرير المعلومات والحماية من التشويش. ويتم تسجيل المعلومات وإحداثيات الأجسام الفضائية في مستقبلات مستقلة من حيث ترسل إلى من يهمه الأمر.

ويتم التحكم في الرادار من مركز متنقل للقيادة والحساب ينشر بسرعة في أي مكان.

جدير بالذكر أن رادار "سولا" عبارة عن مجموعة من المنشآت التي لا يزيد طولها وعرضها عن 300 متر. وتضم محطة الرادار مركز الهوائيات المزود بمنظومة تكييف الهواء والتبريد، وسائل الاتصال، منظومة التغذية الكهربائية غير المنقطعة، محطة الأرصاد الجوية، مركز الإصلاح ومركز التدريب.

يذكر أن معرض IDEF-2021 يقام في 17 – 20 أغسطس الجاري في اسطنبول.

المصدر: تاس