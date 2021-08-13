أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تزداد سوءا وتهدد عمالقة السيارات والهواتف

قطاعات تكنولوجية كثيرة، تشمل الهواتف والألعاب الإلكترونية والسيارات، تواجه منذ عدة أشهر صعوبات خانقة في الحصول على الرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيلها، فكيف ستتطور الأزمة؟

أزمة نقص الرقائق الإلكترونية في العالم تزداد سوءا، ويبدو أنها تشعل حربا في الخفاء، ومن المتوقع أن تكون صناعة السيارات هي الأكثر تضرراً من النقص الحالي في أشباه الموصلات.

تُستخدم الرقائق لتشغيل كل شيء في السيارة بدءا من أنظمة إدارة المحرك إلى الترفيه ومستشعرات الوقوف، وبسبب نقص المعروض تتخذ الدول خطوات واسعة لضمان امتلاكها ما يكفي منها.

في نهاية يونيو الماضي انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بأكثر من النصف، مقارنة بالفترة نفسها قبل جائحة COVID-19، وفقا لموقع Znet.

وفي أوائل أغسطس الجاري أوقفت شركة جنرال موتورز خطوط التجميع لعدد من مصانع الشاحنات الصغيرة، لأن الشركة ليس لديها رقائق كمبيوتر كافية، وفقا لتقارير من وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن شركة مايكروسوفت تكافح لصنع ما يكفي من وحدات التحكم Xbox وأجهزة الكمبيوتر المحمولة Surface.

وفي نهاية يوليو الماضي تحدثت تقارير عن أن شركات تصنيع الهواتف المحمولة بدأت تشعر الآن بتأثير النقص العالمي في الرقائق، إذ تضاءل الطلب على الهواتف الذكية في عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا، لكنه عاد وتعافى هذا العام بسرعة، مع رفع العديد من البلدان قيود الإغلاق.

إذا...

ما هي أسباب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بهذه الحدة؟

وكيف ستتطور الأزمة مؤدية إلى ارتفاع أسعار الهواتف والسيارات والأجهزة الإلكترونية قريبا؟

أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، بحضور الأستاذ محمد هادي طارش، خبير تكنولوجيا المعلومات من ليماسول في قبرص.

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