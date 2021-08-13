سلاح البحرية الكوري الجنوبي يتسلم غواصة صاروخية متطورة

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية ان سلاح البحرية في جيش بلادها تسلم أول غواصة حربية من فئة KSS-III المطورة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة سلّمت لسلاح البحرية الكوري الجنوبي خلال احتفالية رسمية أجريت في أحد أحواض بناء السفن التابعة لشركة (DSME)، لتكون أول غواصة يستلمها الجيش الكوري الجنوبي من فئة KSS-III الجديدة القادرة على حمل صواريخ مجنحة.

وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2016 في إطار عقود كانت قد وقعتها " DSME" مع وزارة الدفاع الكورية لتصنيع 3 غواصات قتالية تعمل بالديزل والكهرباء، ويفترض أن تسلم الشركة الغواصتين الأخريين لجيش البلاد بحلول عام 2023، كما ستتولى شركة Hyundai Heavy Industries الكورية أيضا تصنيع غواصة رابعة من هذه الفئة.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات KSS-III نحو 83.5 م، وعرضها 9.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية تحت الماء، وقطع مسافات تصل إلى 10000 ميل في كل مهمة، والعمل لمدة 50 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، كما تتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا