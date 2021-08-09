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لأول مرة.. دخان حرائق الغابات "يزور" القطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. دخان حرائق الغابات
Globallookpress Serguei Fomine
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن دخان حرائق غابات الشرق الأقصى الروسي، لأول مرة في التاريخ يصل إلى القطب الشمالي.

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وتشير الوكالة، إلى أنه بسبب كثافة الدخان أصبحت مساحة واسعة من الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة القطبية غير مرئية.

وجاء في بيان الوكالة، "اجتاز الدخان الناتج من حرائق الغابات خلال أسبوع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر من ياقوتيا ووصل إلى القطب الشمالي، وهذه على ما يبدو، أول حالة، من هذا القبيل تسجل في التاريخ".

ويذكر، أن النيران تشتعل من ثلاثة أشهر في غابات مقاطعة ياقوتيا. ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، وللأسف لا ينتظر هطول الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة. وقد بلغ عدد الحرائق المسجلة رسميا 155 حريقا منتشرة على مساحة ثلاثة ملايين و355 ألف هكتار.

المصدر: نوفوستي

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