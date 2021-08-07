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حرائق الغابات في ياقوتيا بروسيا تقترب من مستودع نفط كبير (فيديو)

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حرائق الغابات في ياقوتيا بروسيا تقترب من مستودع نفط كبير (فيديو)
Sputnik
جمهورية ياقوتيا، روسيا
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اقتربت حرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) الروسية من قرية سنغار التي يقع فيها مستودع نفط يعود لشركة "ساخا نفط غازبيت".

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ويجري إطفاء الحرائق حول هذه القرية باستخدام المروحية. ويزداد الوضع صعوبة بسبب الرياح القوية. وتحترق الغابات حاليا إلى جانب المساكن. ولا توجد هناك أي معلومات حول وقوع ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بوصول حرائق الغابات إلى قرية بياس كيويل بجمهوية ياقوتيا وإخلاء سكانها.

المصدر: RT

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