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روسيا تنزل إلى المياه غواصة نووية صاروخية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنزل إلى المياه غواصة نووية صاروخية جديدة
Sputnik alixei danchov
صورة أرشيفية
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سينزلون إلى المياه قريبا غواصة جديدة من فئة Yasen-M.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الجمعة 30 يوليو الجاري من المفترض أن يشهد مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك الروسية احتفالية مخصصة لإنزال الغواصة الجديدة كارسنويارسك إلى المياه، هذه الغواصة تعتبر ثالث غواصة من فئة Yasen-M يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 885М".

وتبعا للبيان فإن الاحتفالية المذكورة ستجرى بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وسيشارك فيها القائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف، وممثلين عن إدارة الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، وممثلون عن إدارة مناطق أرخانغيلسك وسيفيرودفينسك وكراسنويارسك في روسيا.

وتتسلح  Yasen-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع 885М بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

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 وتتمتع هذه الغواصات بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا

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