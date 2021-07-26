روسيا تطور مقاتلات شبحية لحاملات الطائرات

ذكر مصد مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن شركة "ميغ" تسعى لتطوير مقاتلات شبحية قادرة على العمل مع حاملات الطائرات.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية: إن" شركة ميغ الروسية تعمل حاليا على مشروع تصميم مقاتلة من الجيل الخامس قادرة على التخفي عن الرادارات المعادية، ومصممة لتعمل مع حاملات الطائرات".

وأضاف "يجري العمل حاليا على وضع النماذج الحاسوبية للمقاتلة المذكورة، ومن المفترض أن يظهر أول نموذج لهذه الطائرة في السنوات القليلة المقبلة، خطط المشروع تقتضي أيضا بإطلاق نماذج من هذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، وستأتي الطائرة بأبعاد شبيهة بأبعاد مقاتلات MiG-35 الروسية الحالية".

إقرأ المزيد

وأشار المصدر إلى "أن روسيا ستطور مع هذه الطائرة أيضا طائرة مسيرة تزن أكثر من 10 أطنان، وتستعمل إما لتزويد المقاتلة المذكورة بالوقود جوا، أو لتنفيذ مهمات قتالية مشتركة معها".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد أشارت عام 2017 إلى أن الخبراء في البلاد يخططون لتطوير مقاتلات جديدة معدلة عن طائرات MiG-35 لتعمل مع حاملات الطائرات الحربية، لكن الخطط كانت في مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

المصدر: سلاح روسيا