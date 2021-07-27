خبير روسي يوضّح حاجة روسيا لطائرة "يوم القيامة" الجديدة

أعلن الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي، أن ضرورة إنتاج طائرة "يوم القيامة" الجديدة مرتبط بظهور جيل جديد من وسائل الاتصالات ومعالجة البيانات، بما فيها الفضائية.

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ويشير موراخوفسكي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء معلقا على ما أعلنه مصدر في المجمع العسكري الصناعي بشأن إنتاج طائرة "يوم القيامة" الجديدة، إلى أنه "قبل كل شيء يدور الحديث عن تطور وسائل الاتصالات بما فيها عن طريق الأقمار الصناعية. كما ظهرت أنظمة ملاحة فضائية جديدة، مثل منظومة غلوناس الروسية. وبالإضافة إلى ذلك ظهرت معدات جديدة لمعالجة البيانات. لهذه الأسباب بالذات يتطلب إنشاء مركز قيادة جوي مجهز بهذه النظم والمعدات".

ويضيف، هذه الطائرات مجهزة بكل ما هو ضروري للقيام بمهامها في الجو على مداراليوم بما فيها مسألة التزود بالوقود في الجو.

ويشير إلى أن مثل هذه الطائرات تصنع في روسيا لرئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. لأن هذه الطائرات تضمن إدارة جميع مرافق الدولة والاتصال مع القوات العسكرية والقوات النووية الاستراتيجية في حال نشوب صراع نووي.

ويضيف بأن مدى الطائرة الجديدة سيتضاعف مقارنة بالطائرة السابقة ويمكنها التزود بالوقود في الجو، وترافقها طائرات حماية مقاتلة. ويمكن إصدار الأوامر من هذه الطائرة، إلى جميع صنوف القوات بما فيها الطيران الاستراتيجي وقواعد الصواريخ الثابتة والمتنقلة والغواصات وحاملات الصواريخ النووية الاستراتيجية في دائرة نصف قطرها ستة آلاف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي