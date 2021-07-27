لماذا يعد الخل وصودا الخبز جيدين جدا للتنظيف؟

يحاول الكثيرون التخلي عن الاستخدامات المعتادة للمواد الكيميائية في روتين التنظيف اليومي لديهم، وبدلا من ذلك يتحولون إلى منتجات أقل ضررا، مثل صودا الخبز والخل.

ويمكن اعتماد هذه المواد لإزالة الأوساخ وتطهير الأسطح وترك المساحات لامعة ونظيفة، تماما مثل ما تفعله المواد الكيميائية القياسية، وفقا لمجلة Reader's Digest.

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وقالت ماي نيمان، الأستاذة في قسم الكيمياء بجامعة ولاية أوريغون: "عندما تقوم بالتنظيف باستخدام صودا الخبز أو الخل، فأنت تقوم في الواقع بمعالجات معقدة للغاية للجزيئات".

وصودا الخبز هو الاسم الشائع لبيكربونات الصوديوم (NaHCO3). وربما يربطها معظم الناس بالطهو، لأنها تجعل الكعك والخبز كبير الحجم ومنتفخا. والخل هو محلول مخفف لحمض الخليك (HC2H3O2)، تنتجه البكتيريا أثناء التخمير.

وأوضحت نيمان لصحيفة "لايف ساينس": "صودا الخبز هي عكس الخل. فهي قاسية مثل الخل لكنها تذوب المواد العضوية. ومثل الخل، لا يمكنها أن تؤذيك ولن تكون ضارة عند تنظيف الأماكن التي تخزن فيها طعامك".

وكلا المكونين من مكونات المطبخ هما عاملا تنظيف فعالان لأنهما موجودان على جوانب متقابلة من مقياس الأس الهيدروجيني (مقياس الحموضة (pH) أو كما يعرف أيضا باسم الرقم الهيدروجيني).

والرقم الهيدروجيني هو مقياس لمدى حمضية أو قاعدية مادة ما، على مقياس من 1 (شديد الحموضة) إلى 14 (قاعدي جدا)، مع قيمة متعادلة عند 7.

والماء النقي يحتوي على الرقم الهيدروجيني 7. وتحتوي صودا الخبز على درجة حموضة قدرها 9، بينما يحتوي الخل على درجة حموضة 2، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكقاعدة، تعمل صودا الخبز على إذابة المركبات العضوية مثل الأوساخ والشحوم وغيرها من الرقائق اللزجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الهيكل المعدني لكل جزيء من صودا الخبز مادة كاشطة لطيفة للتنظيف دون ترك خدوش خلفها.

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وكحمض، يعمل الخل على تكسير المعادن التي تتشكل من مياه الصنبور الصلبة، وتشكيل بقع قبيحة على الأحواض والعدادات.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين هاتين المادتين المنزليتين الشائعتين إلى نتائج مذهلة في المطبخ، ولكن من المهم عدم الجمع بينهما بكميات متساوية لأنك تحتاج إلى الاحتفاظ بالمزيج في الجانب الحمضي أو الأساسي للقيمة المحايدة.

وعندما يتم خلط صودا الخبز مع الخل، يقوم الحمض بتكسير صودا الخبز، ما يؤدي إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يساعد في نزع الأوساخ عن الأسطح التي يتم تنظيفها.

إليك بعض الوصفات لتجربتها:

- جدد حوضك عن طريق خلط كمية من صودا الخبز مع كمية مضاعفة من الخل. ويفتح هذا الخليط فوارا من ثاني أكسيد الكربون ينظف المصارف ويسلكها.

- قم بإزالة تصبغات الماء الصعبة عن طريق وضع منشفة مبللة بالخل على البقعة. بعد بضع ساعات، انزع قطعة القماش وافرك المنطقة المصابة بعجينة مصنوعة من صودا الخبز والماء.

- اقتل العفن في الغسيل باستخدام صودا الخبز والخل. أضف نصف كوب من صودا الخبز مع منظف الغسيل لزيادة سرعة عملية التنظيف. واتبع ذلك بكوب واحد من الخل أثناء دورة الشطف لقتل البكتيريا وتنعيم القماش.

المصدر: لايف ساينس