مواد غذائية تغيّر لون الأسنان

أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، أن سبب تغير لون الأسنان يعود إلى بعض المواد الغذائية.



وتشير الخبيرة، في حديث تلفزيوني، إلى أن لون الأسنان يصبح داكنا بسبب مشكلات في المينا.

وتقول، "تظهر هذه المشكلة عندما تتغير كثافة مينا الأسنان ونشوء مسامات على سطحها، تدخل فيها مختلف المواد الملونة، مسببة تغير لون السن".

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وتضيف، غالبا ما تظهر ترسبات على الأسنان بسبب نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، وأحيانا تصبح هذه الترسبات سببا في تغير لون الأسنان، ولكن بعد تنظيفها تعود إلى لونها الطبيعي.

وتشير الخبيرة إلى أن الصلصات يمكن ان تغير لون الأسنان، لأنها تحتوي على حمض النتريك والسكر ومعجون الطماطم وأحيانا صبغات كيميائية. لذلك تنصح باستخدام معجون الطماطم بدلا من الصلصة، لأنه خال من معظم هذه المكونات.

وتضيف، يجب ألا ننسى خصائص الكركم الصبغية. والكركم كما هو معروف يتميز بخصائص مفيدة جدا للصحة، فهو يحمي الأوعية الدموية ومضاد قوي للأكسدة ويبطئ عملية الشيخوخة. لذلك يجب عدم الامتناع عن استخدامه. لا سيما مع الفجل والخيار والكرفس وحتى مع التفاح. لأن هذه المواد تنظف الأسنان من المادة الصبغية، أو استخدام معجون الأسنان بعد تناول الطعام المحتوي على الكركم.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن تسبب صلصة فول الصويا تغير لون الأسنان. لأن بعض مكوناتها (الأحماض خاصة) تؤثر في مينا الأسنان والصبغات الكيميائية تغير لونها، في حين ليس للصبغات الطبيعية تأثير خطير في هذا المجال.

وتنصح الخبيرة، بعدم قضم الثلج ومشروب الفواكه المجمد، حتى في الحر الشديد. لأنه في هذه الحالة يؤثر تفاوت الحرارة المفاجئ الحاد في مينا الأسنان، ما يسمح للصبغات الكيميائية بالتوغل في المناطق المتضررة منها.

المصدر: نوفوستي