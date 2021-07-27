لأول مرة.. صاروخ "تسيركون" يُطلق من متن غواصة

أصبح من المعلوم في الاحتفالات بيوم القوات البحرية الروسية في 25 يوليو الجاري أن أغسطس المقبل سيشهد أول إطلاق لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من متن غواصة "سيفيرودفينسك" الروسية.

وذلك بعد الاختبار الناجح الرابع لهذا الصاروخ يوم 19 يوليو الجاري من متن فرقاطة " الأميرال غورشكوف" الروسية الحديثة.

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وستشارك في اختبار الصاروخ باستخدام الغواصة المذكورة كل السفن والغواصات التي تنتمي إلى قاعدة "بيلومورسكايا" العسكرية الروسية في البحر الأبيض بشمال الشطر الأوروبي لروسيا، بما فيها غواصات " ألأمير أوليغ"، "نوفوسيبيرسك"، بلغورود" النووية الحديثة وغواصة" تي كا – 208 ، دميتري دونسكي" القديمة التي تعتبر حقا من أكبر الغواصات النووية في العالم.

يذكر أن "سيفيرودفينسك" هي غواصة نووية روسية متعددة المهام من مشروع "ساسن" سلمت للبحرية الروسية عام 2015 . تبلغ إزاحتها 13800 طن تحت الماء و830 طنا على سطح الماء، سرعتها 30 عقدة بحرية، عمق الغطس 600 متر.

تحمل غواصة على متنها صواريخ "خا - 35" و"اونيكس" المجنحة التي يمكن أن تحل محلها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية التي تبلغ سرعتها 10000 كيلومتر في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا