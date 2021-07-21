دراسة أمريكية: الملء السريع لسد النهضة قد يسبب "أضرارا كارثية"

كشفت دراسة أمريكية بمشاركة العالم المصري عصام حجي عن "أضرار كارثية" يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث.

بحث من جامعة جنوب كاليفورنيا، شارك فيه عالم الفضاء المصري د. عصام حجي، ونُشر في مجلة "Environmental Research Letters"، أظهر أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.

الدكتور عصام حجي، على حسابه في تويتر، قال: "بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:

1- تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%

2- وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ 25%

3- انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%

بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:

1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪

2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪

3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪

4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zqpic.twitter.com/PtueMzaUMh — د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021

وعلى الرغم من المخاطر التي ذكرتها، قدمت الدراسة عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى.

تعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن "هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر "افتراضية وغير واقعية".

وفي حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، أجاب الدكتور ضياء

الدين القوصي على عدد من الأسئلة في هذا الخصوص وكان من أبرزها:

لماذا يعتبر أن هذه الدراسة الأمريكية افتراضية وغير واقعية؟

وكيف ينظر إلى رسائل الطمأنة التي بعثتها إثيوبيا بعد إعلانها انتهاء الملء الثاني لسد النهضة؟

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