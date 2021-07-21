علماء المتحجرات الروس يعثرون على آثار لسحلية بحرية عملاقة في شمال روسيا

اكتشف علماء المتحجرات الروس في شمال الشطر الأوروبي لروسيا آثارا لسحلية بحرية من العصر الجوراسي، يُفترض أنها تنتمي إلى مجموعة البليزوصور.

صرح بذلك الثلاثاء 20 يوليو مدير متحف (فياتكا) للآثار المتحجرة، أليكسي توروبوف. وقال إن بعثة علماء الآثار التابعة لمتحف "فياتكا" وصلت قرية (سينيغوري) في مقاطعة كيروف الروسية حيث اكتشفت آثارا للهيكل العظمي لسحلية بحرية عاشت في العصر الجوراسي.

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ويعد هذا الاكتشاف نادرا جدا، إذ أن العلماء لا يكتشفون عادة إلا عظاما منعزلة لسحلية البليزوصور.

وأشار إلى أنه يوجد داخل حدود القرية المذكورة معلم طبيعي جيولوجي محلي. وإنه عبارة عن طبقة من الصخر الزيتي، وهو معدن تشكل في قاع البحر القديم نتيجة ترسب الطمي. وفحص موظفو المتحف المعلم، إلى جانب معالم أخرى واقعة بالقرب من القرية.

واكتشف العلماء في أحد الترسبات لطبقات العصر الجوراسي الأعلى (منذ 152-145 مليون عام) أجزاء متحجرة من الهيكل العظمي. وبعد الفحص الدقيق، تبين أنها أضلاع وأجزاء منفصلة من الزعانف، يفترض أنها تنتمي إلى سحلية البحر من مجموعة بليزوصور".

وأوصل العلماء العظام التي اكتشفوها إلى المتحف ومن هناك سترسل نهاية الصيف بعثة أثرية أخرى إلى المنطقة ستجري حفريات أكثر تفصيلا لآثار العصر الجوراسي.

يذكر أن البليزوصور هي مجموعة من الزواحف التي قطنت مياه وشواطئ المحيط العالمي في العصر الوسطي (منذ 252 – 66 مليون عام). وتأقلمت تلك الحيوانات جيدا على نمط الحياة البحري.

المصدر: تاس