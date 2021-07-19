روسيا تصمم محركا هجينا من الجيل السادس للمقاتلات الحربية

سيظهر في روسيا محرك هجين (يعمل بالكيروسين والكهرباء) من الجيل السادس ويستخدم في الطائرات الحربية المستقبلية.

أعلن ذلك نائب مدير عام شركة المحركات الموحدة الروسية لشؤون التقنيات الاستراتيجية، ميخائيل ريميزوف في حديث أدلى به السبت 17 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال إن الأخصائيين في الشركة جاهزون للبدء بتصميم المحرك بعد موافقة الحكومة وتمويل المشروع.

وأضاف إن شركته، بصفتها فرعا لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، قد بادرت إلى إجراء بعض البحوث العلمية في هذا المجال. وتخطط لتطوير تلك البحوث في مسار وضع تكنولوجيا تصميم محرك الجيل السادس وتكنولوجيا تصميم المحركات الهجينة (العاملة بالكيروسين والطاقة الكهربائية) وتكنولوجيا تصميم المحرك الكهربائي.

وأوضح أن البحوث العلمية الخاصة بتصميم المحرك الهجين المستقبلي المستخدم في الطائرات الحربية قد أدرجت في خطة تصاميم شركة المحركات الموحدة الأعوام القادمة.

يذكر أن معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء سيكشف في يوم 20 يوليو الجاري عن أول مقاتلة خفيفة في روسيا تعمل بمحرك واحد، مع العلم أن كل المقاتلات المعاصرة تعمل بمحركين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا