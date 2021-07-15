الإمارات تختبر طريقة للاستمطار فوق الصحراء في أجواء تتجاوز حرارتها 50 درجة (فيديو)

اختبرت الإمارات طريقة جديدة للاستمطار بإطلاق شحنات كهربية في السحاب المنخفض في الجو.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عالمية يوم الخميس، هطول أمطار غزيرة على الإمارات حيث طورت السلطات تقنيات خاصة للاستمطار تتمثل في إطلاق طائرات بدون طيار في السماء تطلق شحنات كهربائية في السحب لاستجلاب المطر وإنعاش الصحراء القاحلة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تجربة تقنيات المطر الاصطناعي تمت في الصحراء في حرارة بلغت 50 درجة.

وتقوم الطريقة على إحداث خلل بالتوازن بين الكهربية السالبة والموجبة التي تحملها قطيرات الماء الصغرى المعلقة القريبة من سطح الأرض، ما يدفعها إلى تبديل سلوكها، ويحدوها إلى التجمع والنماء، الأمر الذي يفضي في النهاية إلى هطول المطر.

وقد اختبرت أولا في أجواء باردة مشبعة في إطار بحث وتجربة تقودهما كيري نيكول الأستاذ المساعد في جامعة ريدينغ والباحث الزائر في جامعة باث بالمملكة المتحدة.

وتختبر الإمارات دوما تقنيات مختلفة للاستمطار من خلال برنامج الإمارات لبحوث علم الاستمطار.

المصدر: RT