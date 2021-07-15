الدفاع الروسية تتسلم نحو 100 نموذج مطوّر لـ"صياد الليل"

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة ميدانية لشركة "روستوف" الروسية المصنعة لمروحيات "مي – 28 إن إم" ( صياد الليل)

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وقد تلقت الشركة العام الماضي طلبا من وزارة الدفاع الروسية بإنتاج 98 نموذجا مطورا من مروحية "مي – 28 إن إم" لغاية عام 2028 . وقد تم عقد اتفاقية شراء المروحيات بتوجيه شخصي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الدفاع إن نموذجا مطورا لـ"صياد الليل" سبق له أن اختبر في سوريا حيث استخدم ضد الإرهابيين وأضاف أن الدفاع الروسية ستتسلم كل عام 15 مروحية مطورة من طراز "مي - 28 إن إم".

يذكر أن النموذج المطور لـ"صياد الليل" يختلف إلى حد بعيد عن نموذج أساسي لـ "مي – 28". وقد نصبت فيه منظومة حديثة للأجهزة اللاسلكية الإلكترونية. أما منظومة "خريزانتيما" الإلكترونية فتمكّن طاقم المروحية من تدمير الدبابات ذات دروع 1200 ملم من مسافة 6000 متر. وتم تزويد "صياد الليل" الجديد بصواريخ صمّمت خصيصا له وبمقدور تلك الصواريخ إصابة الأهداف الواقعة على مسافة 25 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا