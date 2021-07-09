بريطانيا تطوّر قدرات مدمراتها البحرية

ذكرت مواقع متخصصة بالشؤون العسكرية أن بريطانيا عازمة على تطوير القدرات القتالية وأنظمة التسليح لمدمرات Type-45 التابعة لسلاح بحريتها.

وتبعا لموقع armstrade فإن "مجموعة MBDA وقّعت عقودا لتحديث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في 6 مدمرات Type-45 تابعة لسلاح البحرية البريطاني".

وفي إطار العقود الموقعة سيتم تجهيز السفن المذكورة بأنظمة دفاع جوي تعتمد على صواريخ "CAMM" التي سيتم التحكم بها عبر منظومات توجيه جديدة ستحصل عليها هذه السفن أيضا.

ومن المفترض أن تحصل كل سفينة Type-45 على 24 خلية إطلاق جديدة لصواريخ CAMM للدفاع الجوي، فضلا عن 48 خلية لإطلاق الصواريخ المخصصة لمنظومات Aster-30، ما سيوفر لها نظاما متكاملا من الصواريخ الدفاعية القريبة والبعيدة المدى.

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وتعتمد بريطانيا حاليا على صواريخ "CAMM" للدفاع الجوي في قواتها البرية والبحرية، وتملك منظومات لإطلاقها في فرقاطاتها القتالية Type-23، كما تخطط لوضع مثل هذه المنظومات على فرقاطاتها الستقبلية من فئة Type-31 و Type-26.

المصدر: سلاح روسيا