الولايات المتحدة تخضع إحدى أشهر حاملات طائراتها لأعمال صيانة وتحديث

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن حاملة الطائرات الأمريكية الشهيرة " ثيودور روزفلت" ستخضع لعمليات صيانة وتحديث للمعدات.

وتبعا للموقع فإن حاملة الطائرات ستغادر الميناء الموجودة فيه بكاليفورنيا منتصف يوليو الجاري، لتتوجه إلى أحد أحواض بناء السفن في واشنطن، حيث ستخضع لأعمال صيانة وتعديل.

ولم يصرح سلاح البحرية الأمريكي كم من الوقت ستستغرق عملية صيانة وتحديث السفينة، لكن المعلومات تشير إلى أن أعمال الصيانة ستبدأ في سبتمبر المقبل، وخلالها سيتم إعادة تجهيز السفينة لتتناسب مع مقاتلات F-35C الحديثة، كما سيتم تحديث المنظومات الدفاعية فيها، وسيخضع هيكل السفينة وأنظمة التوجيه فيها للصيانة.

ومن جانبها أشارت صحيفة USNI News إلى "أن حاملة الطائرات المذكورة كانت قد خضعت آخر مرة لعمليات إصلاح عام 2018، ومايزال سلاح البحرية الأمريكي يعتمد عليها بشكل أساسي رغم عمرها الكبير نسبيا".

إقرأ المزيد

ويبلغ طول السفينة المذكورة 332.8 م، وعرضها 76.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 103900 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة تصل إلى 30 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 3200 شخص إضافة إلى 2480 طيارا وفني طيران، وحمل 70 طائرة ومروحية.

المصدر: سلاح روسيا