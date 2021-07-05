روسيا تخطط لتطوير "مستشفيات عائمة" جديدة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن استعدادها لتطوير سفن جديدة يمكنها العمل كمستشفيات عائمة.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، أليكسي رحمانوف، في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا: "حوض بناء السفن الشمالي ومصنع البلطيق التابعين لشركتنا قادران على بناء السفن الكبيرة التي ستعمل كمستشفيات عائمة لصالح سلاح البحرية الروسي".

وأضاف "كل شيء سيعتمد على المتطلبات والمواصفات التي يريدها العميل من هذه السفن، إذا كانت السفن المطلوبة من نوع Svir التي صممنا عددا منها سابقا فإن جميع منشآتنا ستكون قادرة على تلبية الطلبية، وإذا كان مقدار إزاحة السفن المطلوبة يتراوح ما بين 8 و10 آلاف طن فإن حوض بناء السفن الشمالي ومصنع البلطيق التابعين لنا هما الأنسب لهذه المهمة".

ويملك سلاح البحرية الروسي حاليا 3 سفن يتم استخدامها كمستشفيات عائمة لتقديم الخدمات الطبية، منها سفينة Irtysh التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وسفينة Svir التابعة للأسطول الشمالي، وسفينة "ينيسيي" التابعة لأسطول البحر الأسود.

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ويبلغ مقدار إزاحة سفينة Irtysh الروسية 11500 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 40 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود والمعدات، وتوجد على متن هذه السفينة 100 حجرة لعلاج المرضى والمصابين، و200 حجرة لإعادة تأهيل المرضى، فضلا عن قدرتها على إجلاء 450 شخصا إذا لزم الأمر.

المصدر: سلاح روسيا