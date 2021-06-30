روسيا بدأت بتصنيع سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء تصنيع سفينة أبحاث بحرية جديدة صممت لصالح الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري، ستبدأ في حوض Okskaya الروسي لبناء السفن، عملية تصنيع سفينة أبحاث بحرية جديدة في إطار المشروع الحكومي رقم 19920، السفينة ستحمل اسم أناتولي كنيازيف".

وأضاف البيان "حوض بناء السفن المذكور سيشهد احتفالية رسمية بمناسبة البدء بتطوير السفينة، وسيحضر الاحتفالية عدة سخصيات حكومية وعسكرية روسية من بينها رئيس قسم تطوير وصناعة السفن في سلاح البحرية الروسية".

وكان حوض Okskaya الروسي لبناء السفن قد ساهم سابقا في تطوير سفينة أخرى في إطار المشروع الحكومي الروسي 19920، أطلق عليها اسم ألكسندر ماكروتا، وسلمت هذه السفينة لسلاح البحرية في البلاد عام 2020.

وتتميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور بهياكل يبلغ طولها 36 مترا، وعرضها 8 أمتار، ولديها القدرة على نقل البضائع والأفراد لمسافات تصل إلى 1000 ميل، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

وصممت هذه السفن لتعمل كسفن علمية لدراسة البحار والمحيطات وكسفن إنقاذ أيضا، وجهزت بأحدث الوسائل التقنية والمعدات الملاحية، وبغواصات صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، ومعدات لصيانة وإصلاح السفن والمركبات العائمة.

المصدر: سلاح روسيا