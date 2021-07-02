روسيا تختبر غواصة نووية صاروخية حديثة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات البحرية لغواصة نووية جديدة من فئة Yasen-M.

وتبعا للمصادر فإن "غواصة نوفوسيبيرسك النووية الصاروخية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 885М قد دخلت مؤخرا مياه البحر الأبيض الذي يقع شمال الجزء الأوروبي من البلاد، لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات".

وخلال الاختبارات من المفترض أن يتحقق الخبراء من آلية عمل الغواصة بشكل عام، وعمل أنظمة الملاحة والتوجيه فيها، وأنظمة التسليح التي زودت بها.

بدأت روسيا بتطوير هذه الغواصة في يوليو عام 2013، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2019، ومن المفترض تبعا لرئيس شركة "سيفماش" الروسية، ميخائيل بودنيتشينكو أن تسلم لسلاح البحرية الروسي نهاية العام الجاري بعد اجتيازها جميع اختبارات المصنع المطلوبة.

وتتميز غواصات Yasen-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

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وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا