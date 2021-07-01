سفينة إنزال حاملة للمروحيات تعزز قدرات الأسطول الكوري الجنوبي

تسلم سلاح البحرية الكوري الجنوبي مؤخرا سفينة جديدة حاملة للمروحيات من طراز Dokdo.

وتبعا لموقع Naval News فإن سفينة Marado التي تسلمها سلاح البحرية الكوري الجنوبي في 28 يونيو الفائت بدأ تصنيعها في أبريل عام 2017، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو العام الذي يليه، وخضعت لعدة مراحل من الاختبارات منذ عام 2019.

وأشار الموقع إلى أن السفينة ستبدأ مراحل جديدة من الاختبارت تحت إشراف القوات العسكرية الكورية الجنوبية اعتبارا من ديسمبر القادم، وسيتم خلالها تقييم قدرات السفينة العملية وتدريب الطواقم على قيادتها، لتدخل الخدمة رسميا عام 2022.

ويبلغ طول هذه السفينة 200 م، وعرضها 31 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 14800 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 23 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 10000 ميل في كل مهمة، وحمل طاقم مكون من 330 شخصا، ونقل 12 مروحية متعددة المهام، إضافة إلى زوارق ومدرعات إنزال عسكرية.

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وجهزت Marado برادارات ومنظومات توجيه متطورة، وسلحت برشاشات من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق K-SAAM المضادة للأهداف الجوية المعادية.

المصدر: سلاح روسيا