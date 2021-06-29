ألمانيا تعزز أسطولها البحري العسكري بسفن استطلاع حديثة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن ألمانيا تعمل على تطوير سفن استطلاع حديثة لأسطولها البحري العسكري.

وتبعا للموقع فإن "الهيئة الفدرالية الألمانية للصيانة وتطوير المعدات العسكرية وقعت عقودا مع شركة Lürssen Werft GmbH لتطوير ثلاث سفن استطلاع جديدة من فئة 424 AGI، لتحل محل 3 سفن قديمة كانت قد انضمت لسلاح البحرية الألماني في ثمانينيات القرن الماضي".

ومن جانبه قال المدير العام لشركة Lürssen، تيم فاغنر: "يسعدنا أن وزارة الدفاع الألمانية قد أوكلت إلينا العمل على مشروع هذه السفن المهمة للأسطول الحربي في البلاد، سنبدأ العمل بأسرع وقت على مشروع هذه السفن، كما سنبدأ المشاورات مع أبرز شركائنا في هذا المجال، وسنحاول أن نجمع في هذه السفن أحدث ما توصنا إليه من تقنيات وأحدث التقنيات التي توصلت لتطويرها شركات صناعة السفن في شمال ألمانيا أيضا".

إقرأ المزيد

وأشارت الخدمة الصحفية للقوات المسلحة الألمانية إلى "متطلبات بناء السفن الثلاث الجديدة ستكون دقيقة جدا، وستركز على أن تزود السفن بمعدات دفاعية متطورة إضافة إلى معدات الاستطلاع الحديثة التي ستحصل عليها، كما أنها يجب أن تتمتع بمواصفات تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء، فضلا عن تجهيزها بمعدات ستمكنها من العمل كسفن لإدراة العمليات البحرية إذا لزم الأمر".

وبالإضافة لبناء السفن المذكورة يسعى الجيش الألماني لبناء مراكز تدريب واستطلاع جديدة، وتزويد وحدات الاستطلاع التابعة له بأحدث المعدات التقنية المطورة محليا.

المصدر: سلاح روسيا