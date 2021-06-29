تفاصيل إطلاق الدفاع الروسية لأحدث نوع من الصواريخ العابرة للقارات

أفادت وسائل الإعلام الروسية والعالمية بأن روسيا أطلقت في منتصف يونيو الجاري من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري صاروخا تابعا لوزارة الدفاع.

وأعلنت الدفاع الروسية بعد ذلك إن إطلاق الصاروخ كان ناجحا وإن ما أطلقته عبارة عن صاروخ باليستي عابر للقارات من جيل جديد صممه معهد التقنيات الحرارية في موسكو وإنه أطلق لأول مرة.

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ورفضت الدفاع الروسية الكشف عن أية مواصفات أخرى للصاروخ الجديد.

وصرح مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بأن مواصفات السلاح الذي اختبرته وزارة الدفاع لا تزال طي الكتمان واكتفى بالقول إن معهد التقنيات الحرارية في موسكو يعتبر مؤسسة رائدة تولت تصميم صواريخ "يارس" ، "بولافا"، "توبول" التي تتوفر حاليا في حوزة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. وتعمل كل تلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالوقود الصلب.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن معهد التقنيات الحرارية يعمل في إطار برنامج تحديث قوات الصواريخ الاستراتيجية على تصميم صاروخ "كيدر" الباليستي العابر للقارات. وأصبح من المعلوم كذلك أن المعهد بصدد تصميم وتصنيع صاروخ"روبيج" (إر إس – 21) على أساس صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات.

يذكر أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستتسلم العام المقبل صاروخ "سارمات" الحديث العامل بالوقود السائل الذي من شأنه أن يحل محل صاروخ "فويفودا" (الشيطان) القديم العابر للقارات وذلك في حال نجاح اختبارات "سارمات" الثقيل المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل ونهاية العام الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا